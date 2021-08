Bloober Team heeft zich in het verleden reeds zeer vaardig getoond in het maken van sfeervolle horrorgames. Denk bijvoorbeeld aan de best aardige Blair Witch game of de desori├źnterende Layers of Fear titels. Met The Medium brachten ze eerder dit jaar voor het eerst een gelijkaardige game exclusief naar de Xbox, al was die exclusiviteit van korte duur.

Later deze week komt The Medium namelijk ook naar de PlayStation 5, in een versie die uitermate gebruik moet maken van de vele DualSense features. In afwachting van de release – en ons bijbehorende oordeel – kan je alvast de onderstaande launch trailer wat aandacht gunnen. De video toont dat in The Medium niets helemaal is wat het lijkt…