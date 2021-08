De jaarlijkse Call of Duty is onderweg en het nieuwste deel – Vanguard – is vanaf 5 november aanstaande verkrijgbaar. Voor die tijd wil ontwikkelaar Sledgehammer graag nog een aantal zaken testen, en daar is de inmiddels gesloten Champion Hill alpha perfect voor geweest. Feedback van spelers is uitermate welkom en Sledgehammer belooft om voor de release van Vanguard een aantal zaken op te lossen.

Met name een aantal problemen omtrent de zichtbaarheid gaan aangepakt worden, zoals de slechte zichtbaarheid plates of als je schade hebt opgelopen. Uiteraard gaat men ook aan de spawns werken en er waren een aantal opmerkingen over de audio mix. Mocht je ook toegang hebben gehad tot de alpha, dan kun je via deze website via een enquête je feedback achterlaten.

Zoals gezegd verschijnt Call of Duty: Vanguard op 5 november, maar voor die tijd zal er nog een beta plaatsvinden. Voor PlayStation spelers is de beta van 10 tot en met 13 september toegankelijk voor mensen die een pre-order hebben geplaatst. Van 16 tot en met 20 september zal er een open beta plaatsvinden voor alle PlayStation spelers.

Op de pc en Xbox consoles is de pre-order beta donderdag 16 en vrijdag 17 september beschikbaar, waarna er van 18 september tot en met 20 september een open beta plaatsvindt.