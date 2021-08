Wat zou een goede reden kunnen zijn om terug te keren naar Tsjernobyl, een godverlaten stuk land waar een nucleaire catastrofe niets dan dood en verderf zaaide? Voor Igor, het hoofdpersonage in Chernobylite, is dat zijn geliefde Tatyana!

De vrouw van zijn dromen lijkt omgekomen te zijn tijdens deze ramp, maar de hoop bestaat nog steeds dat ze in leven is. De onderstaande trailer toont de emotionele beelden die in Igors hoofd blijven rondspoken.

Chernobylite is al een tijdje uit voor pc, maar komt op 28 september ook uit voor de PlayStation 4 en Xbox One.