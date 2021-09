De bekende Japanse ontwikkelaar PlatinumGames werkt momenteel aan Babylon’s Fall, een fantasierijke actiegame waarin een groep helden de mythische toren van Babylon beklimt. Onlangs vond de eerste beta plaats en nu heeft de ontwikkelaar een bericht online gezet, waarin ze reflecteren over de feedback en info geven over de toekomst van hun game.

Een groot punt van kritiek ging over de erg trage en saaie combat. Dit werd ook opgemerkt na het zien van eerdere beelden en de ontwikkelaar beaamt het probleem:

During this first phase of testing we received a lot of really valuable feedback saying that movement and responsiveness felt slow, and that the gameplay didn’t have a sense of exhilaration. When we released the E3 trailer in June earlier this year we also saw similar opinions about the action. In light of this feedback, we’ve begun work on reviewing and improving these aspects.