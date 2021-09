Tales of Arise is in aanloop naar de release aanstaande donderdag nu beschikbaar om te pre-loaden in de PlayStation Store. Dit levert ons definitieve informatie op over de bestandsgrootte van Tales of Arise en het blijkt dat er nogal een verschil zit tussen de PS4- en PS5-versie van de game.

Op de PlayStation 5 vraagt Tales of Arise 37.201GB daar waar dat op de PlayStation 4 maar liefst 57.247GB is. Hiermee wordt nogmaals aangetoond dat de compressietechniek die op de PlayStation 5 gebruikt wordt aanzienlijk veel ruimte scheelt, want 20GB is nogal wat.

Tales of Arise is vanaf 9 september verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Onze review mag je binnenkort verwachten.