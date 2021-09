Rainbow Six Siege werd in december 2015 uitgebracht voor de PS4, Xbox One en pc, en is een van de grootste successen van de laatste generatie consoles. Ondanks een mindere start, heeft de game een hele hoop post-launch content mogen ontvangen. Ubisoft heeft nu aangekondigd dat de squad-based shooter Rainbow Six Siege gratis te spelen is op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en dat tot maandag 13 september.

Het gratis weekend geeft je volledige toegang tot de 5v5 PvP-actie in de game en zoals meestal het geval is met dit soort dingen, zal alle vooruitgang die je boekt tijdens de gratis te spelen periode overgaan naar de volledige versie van het spel als je die besluit te kopen. Je kunt de game nu kosteloos binnenhalen op de platformen waarvoor de shooter beschikbaar is en zo heb je mooi wat te doen dit weekend.