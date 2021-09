Voor de release van F1 2021 beloofde Codemasters dat er meerdere circuits naar de game zouden komen en vandaag voegen ze daad bij woord. Het Portugese Portimao is namelijk middels een update gratis voor de game beschikbaar gesteld. Samen met deze update is ook de performance van alle auto’s aangepast, waarmee ze het huidige seizoen nauwkeuriger weerspiegelen.

Aston Martin is dit jaar met Mercedes leverancier van safety cars en waar het in F1 2021 tot dusver beperkt was tot de Mercedes bolide, heeft Codemasters nu ook de Aston Martin toegevoegd. De safety car op de virtuele baan zal vanaf nu dus variëren per grand prix.

Portimao is overigens de eerste van drie aanvullende circuits. In oktober mogen we Imola verwachten en in november zal Jeddah Street Circuit nog worden toegevoegd. Tevens mogen we in die maand het 2021 seizoen van de Formule 2 verwachten, zo laat Codemasters via persbericht weten.