FIFA 22 zal deze maand weer zijn intrede doen in veel huiskamers wereldwijd en daarom heeft EA een nieuwe trailer uitgebracht om je helemaal in de voetbalstemming te brengen. Je kon eerder al lezen hoe FIFA 22 haptische feedback, adaptieve triggers en 3D audio zal gebruiken en dit zal zeker ook aanwezig zijn in de Pro Clubs modus!

De trailer toont veel terugkerende features zoals club aanpassingsopties, het speler groeisysteem compleet met exp. en levels, en verschillende archetypes en vaardigheden. Neem snel een kijkje naar de trailer en bereid je alvast voor op de Pro Clubs modus.