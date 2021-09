Op het PlayStation Blog wordt er dieper ingegaan op hoe FIFA 22 uitgebreid gebruikmaakt van haptische feedback, adaptieve triggers en 3D audio. FIFA 21 gebruikt ook al de extra functionaliteiten van de DualSense controller, maar voor het nieuwe deel gaat het nog een stapje verder. Zo zijn er unieke vibraties bij voorzetten, slidings en duels. Daarnaast voel je het net vibreren als je scoort en hebben de adaptieve triggers meer weerstand bij het rennen, naarmate je spelers moe worden.

Verder maakt FIFA 22 gebruik van 3D audio om je nog meer bij de wedstrijden te betrekken. Zo kun je het geschreeuw van je teamgenoten horen en wordt het volume van het geluid aangepast als de camera op het publiek is gericht. Hierdoor kun je de fans horen juichen of horen slaan met hun trommels. Tenzij je zoals mij speelt, dan hoor je de fluitconcerten nog beter. Tot slot wordt ‘Hypermotion’ wederom benadrukt, maar daar lees je alles over in onze FIFA 22 preview.