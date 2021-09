Het is elk jaar weer wachten tot het moment daar is: EA die de spelersbeoordelingen bekendmaakt van diverse voetbalsterren voor het aankomende FIFA deel. EA heeft dat voor FIFA 22 nu ook gedaan en niet geheel verrassend staat Lionel Messi op de eerste plaats.

Het is lang stuivertje wisselen geweest met Cristiano Ronaldo, maar die is qua rating nu ietsje gezakt. In de top drie staat nu Robert Lewandowski tussen de twee supersterren in. Als we naar de eerste Nederlander in de lijst zoeken, dan zien we Virgil van Dijk op de vijftiende plaats.

Qua Belgische voetballers is het Kevin de Bruyne die op de vierde plaatst staat, waarmee er dus een Belgische voetballer in de top tien terugkomt. Hieronder de 22 beste voetballers volgens de beoordeling van EA Sports.

Lionel Messi – 9.3 Robert Lewandowski – 9.2 Cristiano Ronaldo – 9.1 Kevin de Bruyne – 9.1 Kylian Mbappé (ST) – 9.1 Neymar Jr – 9.1 Jan Oblak – 9.1 Harry Kane – 9.0 N’Golo Kanté – 9.0 Manuel Neuer (GK) 9.0 Marc-André Ter Stegen – 9.0 Mohamed Salah – 8.9 Gianluigi Donnarumma – 8.9 Karim Benzema – 8.9 Virgil van Dijk – 8.9 Joshua Kimmich – 8.9 Heung Min Son – 8.9 Alisson – 8.9 Thibaut Courtois – 8.9 Casemiro – 8.9 Ederson – 8.9 Sadio Mané – 8.9

FIFA 22 verschijnt op 27 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Meer over de footie lees je in onze preview.