Het zijn een paar frustrerende jaren voor fans van de Bayonetta franchise, want na de aankondiging van Bayonetta 3 een aantal jaar geleden blijft het stil rondom de game. En waar dat precies aan ligt weten we anno 2021 nog steeds niet.

Wel lieten Nintendo en Platinum Games keer op keer weten dat de game écht nog in ontwikkeling is, maar dat er gewoon geen nieuws is om te delen. Wanneer de game weer opduikt zal er mogelijkerwijs een significante wijziging hebben plaatsgevonden in hoe wij Bayonetta kennen: Hellena Taylor keert misschien niet terug als Bayonetta.

Deze aanname komt voort uit een respons op een Tweet van een fan, waarin hij zegt dat hij zich Bayonetta niet voor kan stellen met een andere stem dan de hare. Hierop reageert Taylor “Nou, misschien zul je wel moeten.”

Well you might have to. — Hellena Taylor (@hellenataylor) September 12, 2021

Dit is natuurlijk nog geen bevestiging, maar afgaande op deze reactie lijkt het alsof Taylor haar strakke lederen pakje en de Scarborough Fair aan een ander heeft moeten afstaan.