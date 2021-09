Uitgever Warner Bros. Interactive Entertainment heeft een nieuwe campagne trailer uitgebracht van Back 4 Blood, waarin je meer te weten komt over de aankomende coöp first-person shooter van ontwikkelaar Turtle Rock Studios.

Back 4 Blood komt op 12 oktober uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het spel zal ook gelijk op release beschikbaar zijn via Xbox Game Pass voor Xbox consoles, pc en mobiele apparaten via de cloud gaming beta. Je zal voor het spel vooralsnog te allen tijde een actieve internetverbinding moeten hebben, iets om rekening mee te houden.