Wat is er leuker dan met je favoriete personages andere geliefde karakters een schedelbreuk meppen? Weinig, zo kunnen we afleiden uit het grote aantal games die je in staat stellen om precies die fantasie naar hartenlust te botvieren. Ook Nickelodeon is van plan om enthousiast deel te nemen aan de traditie.

Deze herfst krijgen we namelijk Nickelodeon All-Star Brawl op ons bord, een game waarin we met gekende Nickelodeon coryfeeën in gepast cartooneske werelden andere Nickelodeonsterren het leven zuur mogen maken. Ook van de partij: het duo Ren en Stimpy, dat als één personage geselecteerd kan worden.

Beelden tonen meer dan duizend woorden. De onderstaande trailer vertelt je dus met alle plezier meer.