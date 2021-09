Afgelopen weekend was de eerste multiplayer beta van Call of Duty: Vanguard beschikbaar voor PlayStation spelers die een pre-order hebben geplaatst. Dit moment is inmiddels voorbij en inmiddels staat de open beta alweer voor de deur. De open beta gaat vandaag van start en Actvision heeft nog een nieuwe trailer uitgebracht om dit te vieren.

Alle PlayStation spelers kunnen vanaf vandaag aan de slag met de open beta en ook mensen met een pre-order op de andere platformen kunnen er nu mee aan de gang. Deze groep kan twee dagen exclusief de beschikbare content spelen. Vanaf 18 september tot en met 20 september kunnen alle overige spelers een voorproefje krijgen op de multiplayer van Call of Duty: Vanguard.

Benieuwd met wat voor content je aan de slag kan in de beta? Kijk dan even de onderstaande trailer of klik hier voor meer informatie.