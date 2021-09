Konami gooit het over een compleet andere boeg met eFootball – voorheen Pro Evolution Soccer – en de manier waarop de game gelanceerd wordt is vrij bijzonder te noemen. Zo zal de game bij launch eigenlijk meer een soort veredelde demo zijn en je moet nog wat langer wachten op de content die je eigenlijk al direct tot je beschikking zou moeten hebben. Konami komt nu opnieuw in het nieuws met wederom een merkwaardige keuze.

In de Xbox en PlayStation Store is namelijk een pre-order bundel verschenen onder de naam ‘eFootball 2022 Premium Player Pack’. En dit voor een prijs van €39,99. Deze bundel bevat onder meer 2.800 eFootball Coins, zes Chance Deals en je kunt nog twee extra Chance deals ontvangen als je deze bundel van te voren besteld. Het grote probleem met deze content is echter dat het niet bij de release beschikbaar is om te gebruiken.

Zowel de eFootball Coins als de Chance Deals zullen pas halverwege november beschikbaar worden gesteld na de eerste grote update. Met de Chance Deals kan jij één speler uit een lijst van 16 topvoetballers vrijspelen. Hieronder kan je de beschrijving zien van deze bundel in de PlayStation Store, waarin het duidelijk wordt aangegeven.

Het blijkt zelfs mogelijk te zijn de bundel twee keer aan te schaffen, waardoor je als speler gelijk alle 16 voetballers tot je beschikking kunt krijgen.