FIFA, Ultimate Team en loot boxes, het is een eindeloze discussie en zolang het niet per wet verboden is, zal EA dit blijven aanbieden. Niet zo gek ook, het levert ze immens veel geld op. Desalniettemin heeft EA wel aanpassingen verricht om iedereen tevreden te houden en dat zien we ook terug in FIFA 22.

De uitgever heeft aangekondigd dat de loot boxen in FIFA 22 aanwezig zullen zijn in met name de Ultimate Team modus. Daar verandert dus niets aan, maar wel is er een additionele functie bijgekomen die recent in FIFA 21 gelanceerd werd en dat is het zogeheten ‘preview packs’.

Met deze functie kunnen spelers de inhoud van een pakketje zien voordat ze deze kopen. Op basis daarvan kan men dan beslissen of ze er wel of geen FUT Coins dan wel FIFA Points aan uitgeven, wat je dus meer duidelijkheid geeft in waar je je virtuele geld aan spendeert.

Besluit men een pakketje niet te kopen, dan blijft deze enige tijd staan. Ook start er dan een timer en zodra die is afgelopen, is het weer mogelijk om een nieuw pakketje te previewen. Het concept dat dus al in FIFA 21 werd geïntroduceerd, wordt meegenomen en dat is wat ons betreft een goede zaak.