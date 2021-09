Vanaf morgen is Kena: Bridge of Spirits verkrijgbaar via de PlayStation Store en om deze aanstaande release te vieren, is er een launch trailer uitgebracht. Deze trailer laat heel goed de sfeer van de game zien en geeft een goede indruk van wat je zoal mag verwachten.

Dat is overigens niet het enige, want ook is er een trailer uitgebracht die de foto modus laat zien in de zin van wat je er zoal mee kan. Daaruit blijkt wel dat je straks in de game erg mooie plaatjes kan schieten!

Tot slot laat uitgever Maximum Games weten dat er ook nog een fysieke versie van Kena: Bridge of Spirits zal verschijnen. Dit onder de noemer Deluxe Edition en die zal zowel voor de PlayStation 4 als 5 verkrijgbaar zijn. De inhoud van die editie op de bovenstaande afbeelding.