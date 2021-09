Deathloop is inmiddels een weekje verkrijgbaar en wij waren erg tevreden over Colts krankzinnige avontuur, zoals je kunt lezen in onze review. Wij hebben de game echter getest op de PlayStation 5 en voor de spelers op de pc is de situatie helaas wat minder rooskleurig.

Ontwikkelaar Arkane Lyon laat via een bericht op Steam weten dat ze de problemen omtrent ‘stuttering’ aan het onderzoeken zijn, en in de tussentijd heeft de studio een kleine update uitgebracht voor de pc-versie van Deathloop. De patch is met name gericht op Achievements die voor sommige spelers niet vrijgespeeld werden. Tevens moet de game vanaf nu duidelijkere foutmeldingen geven als er een crash is.

Volgens Arkane komen crashes met name voor bij pc’s, waarvan de processor niet de minimale eisen behaalt, of als er noodzakelijke extensies uitgeschakeld zijn door de gebruiker of door andere software. Mocht je dus op de pc bezig zijn en last hebben van problemen, dan zijn dat je eerste twee aanknopingspunten.