De Saints Row reboot zal op het gebied van de character creator alle voorgaande Saints Row games voorbijstreven, zo laat Volition weten in een bericht op Twitter.ย De ontwikkelaar heeft de tijd genomen om een aantal prangende vragen van fans te beantwoorden en uiteraard was men benieuwd of het nog steeds mogelijk zal zijn om je personage aan te passen, wat dus ook het geval is.

Daarnaast zullen er acht stemopties aanwezig zijn voor het hoofdpersonage The Boss, waarvan er vier mannelijk en vier vrouwelijk zijn. Tevens heeft Volition bevestigd dat coรถp terugkeert en dat dit zelfs over de verschillende generaties hardware zal werken. Dat betekent dat jij op je PlayStation 5 samen kan spelen met je vrienden, zelfs als die op een PlayStation 4 spelen.

Ten slotte geeft Volition aan dat ze dol waren op de personages en de verhalen uit de eerdere delen, maar ze vonden dat hun verhaal na Saints Row IV klaar was en dat het tijd werd om een nieuwe wereld en bijbehorende personages te maken. Dit is overigens slechts een samenvatting van de hoogtepunten, voor alle vragen en antwoorden verwijzen we je graag naar deze thread op Twitter.

Saints Row lanceert op 25 februari 2022 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.