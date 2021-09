In gesprek met Wccftech heeft Ubisoft bij monde van lead programmer Stephanie Brenham laten weten dat Far Cry 6 op de PlayStation 5 en Xbox Series X geen ray tracing zal ondersteunen. De Franse ontwikkelaar en uitgever geeft hiervoor als reden dat ze de nieuwe hardware optimaal willen benutten om een stabiele 60 frames per seconde en een target resolutie van 4K te borgen. Op de pc zal Far Cry 6 wel ray tracing ondersteunen.

“Ubisoft’s objective has been to take advantage of new hardware capabilities, optimizing performance targeting 4K and achieving 60 frames-per-second, for instance, all while ensuring new game features, like our dynamic weather system, are supported on all platforms.”

Tevens zal geen van beide consoles AMD’s FidelityFX Super Resolution ontvangen. Ubisoft heeft Far Cry 6 wel in samenwerking met AMD ontwikkeld – dezelfde fabrikant achter de chipsets van beide consoles – maar die feature is dus eveneens exclusief voor de pc.

Far Cry 6 is vanaf 7 oktober verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.