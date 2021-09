Nintendo Europa heeft op Twitter laten weten dat de Metroid Dread amiibo met ongeveer een maand zijn uitgesteld. De Japanse grootmacht verzekert ons dat de game zelf wel gewoon op 8 oktober zal lanceren. Nintendo zegt dat de vertraging komt door ‘onvoorziene vertragingen in de verzendingen’.

Het duopack bestaat uit de amiibo van de personages Samus Aran en de robot EMMI. Bij het scannen van de twee figuurtjes via de ingebouwde NFC-scanner op de Nintendo Switch ontvang je respectievelijk een extra energie tank en een extra tank voor je raketten. Daarna kun je de amiibo gebruiken om kleine beetjes health en raketten aan te vullen.

Due to unforeseen shipping delays, the Metroid Dread amiibo 2-pack is now scheduled to launch across the UK and Europe on November 5th. Metroid Dread will still launch for Nintendo Switch on October 8th as originally scheduled. We apologise for the delay.

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 22, 2021