Game Freak heeft een nieuwe trailer vrijgegeven voor Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl, waarin we de terugkeer zien van enkele features uit de originele game.

Zo is er de Poketch of Pokémon Watch, een handig toestel dat je in staat stelt om verborgen voorwerpen te vinden in de Sinnoh regio of je stappen te tellen. Het toestel heeft bovendien ook een nieuwe functie gekregen en stelt de speler in staat om Hidden Moves als Cut, Rock Climb, Fly en Rock Smash te allen tijde te gebruiken waardoor je deze aanvallen niet langer moet toekennen aan een specifieke Pokémon.

Ook het bakken van Poffins keert terug en er is ook de mogelijkheid om je team, bestaande uit 6 Pokémon, uit wandelen te nemen in Amity Square. Personages als Riley en Cheryl assisteren je dan weer bij dubbelgevechten en ook de Eterna City gym leader, Gardenia, komt samen met enkele van haar Pokémon voorbij in de onderstaande trailer.

Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl verschijnen op 16 november 2021 exclusief op de Nintendo Switch.