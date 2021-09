Volgende week gaat het zesde seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War van start en dat geldt natuurlijk ook voor Call of Duty: Warzone. In de tussentijd heeft Activision de cinematische introductievideo al online gezet en daaruit leren we dat een oude bekende terug zal keren.

De trailer hieronder toont dat Alex Mason zijn opwachting zal maken en die kennen we natuurlijk als een van de belangrijkere personen in de Black Ops franchise. Hij zal als gratis Operator aan Black Ops Cold War en Warzone worden toegevoegd middels een skin.