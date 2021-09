Met Call of Duty: Vanguard neemt Sledgehammer het roer over in de franchise en gaan we weer terug naar de Tweede Wereldoorlog. Voor het aankomende deel zal Treyarch voor het eerst buiten de Black Ops reeks echter verder gaan met de Zombies modus. Het verhaal van Black Ops Cold War zal daarin dus vervolg krijgen. Wel staat er nog een laatste round based map op de planning en daar is nu meer informatie over bekend.

Treyarch heeft de naam onthuld, zo gaat de map onder de noemer ‘Forsaken’ live in de game. De laatste map zal op 7 oktober vrijgegeven worden. Wat hier allemaal in gaat gebeuren is nog niet duidelijk, maar het zal wel een intense confrontatie tussen Requiem en Omega Grou gaan worden. In Mauer Der Toten kwamen we al meer te weten over Samantha’s nieuwe vaardigheden en dat zal ongetwijfeld terug gaan komen.

Voor meer informatie over Forsaken kan je bij deze blog post van Treyarch terecht.