Marvel’s Guardians of the Galaxy komt voor verschillende platformen uit, waaronder de pc. Zoals gewoonlijk zal dit de beste versie van de game zijn en Square Enix pakt met deze titel extra uit en dat laten ze zien in een video.

De pc-versie van Marvel’s Guardians of the Galaxy bevat vele technieken om het spel beter te laten draaien en er mooier uit te laten zien. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van DLSS, Wide Color Gamut, real-time ray tracing en Diffuse Illumination. Het meest in het oog springend is echter dat de game 8K resolutie ondersteunt. Natuurlijk moet je grafische kaart dat wel aankunnen, als je op deze hoge resolutie wil spelen.

Deze features komen ook voorbij in een nieuwe trailer van Marvel’s Guardians of the Galaxy, die je hieronder kunt checken.