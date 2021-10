Deze week is een belangrijke voor Nintendo. Niet alleen verschijnt de Nintendo Switch OLED aanstaande vrijdag, ook Metroid Dread zal vanaf dan verkrijgbaar zijn. Deze game is natuurlijk via de Nintendo eShop te verkrijgen en het blijkt dat de game niet al te veel ruimte zal vereisen van het interne geheugen.

Metroid Dread staat genoteerd met een totale vereiste ruimte van 4.1GB, wat erg laag is. Op zich niet gek, gezien Switch games over het algemeen kleiner zijn en Metroid Dread een sidescroller is. Desalniettemin weet je nu wat je kan verwachten als je de game op je hybrideconsole installeert.

Of Metroid Dread de moeite waard is, lees je binnenkort in onze review.