Nickelodeon pakt binnenkort uit met zijn eigen variant op Super Smash Bros. De game heeft de weinig aan de verbeelding overlatende titel Nickelodeon All-Star Brawl en zal maar liefst twintig speelbare vechtersbazen bevatten.

Deze krijgers komen uit de vele series die Nickelodeon de afgelopen jaren uitgezonden heeft. Denk aan figuren als Aang uit Avatar: The Last Airbender, de titulaire spons uit Spongebob Squarepants of de Teenage Mutant Ninja Turtles.

Hieronder vind je een handig overzicht.

Aaahh!!! Real Monsters

– Oblina

Avatar: The Last Airbender

– Aang

– Toph Beifong

CatDog

– CatDog

Danny Phantom

– Danny Phantom

Hey Arnold!

– Helga Pataki

Invader Zim

– Zim

The Legend of Korra

– Korra

The Loud House

– Lincoln Loud

– Lucy Loud

The Ren & Stimpy Show

– Ren & Stimpy

– Powdered Toast Man

Rugrats

– Reptar

SpongeBob SquarePants

– SpongeBob SquarePants

– Patrick Star

– Sandy Cheeks

Teenage Mutant Ninja Turtles

– Leonardo

– Michelangelo

– April O’Neil

The Wild Thornberrys

– Nigel Thornberry