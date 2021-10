Op 3 december later dit jaar keert een cult klassieker terug en dat in dubbele vorm. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp is een nieuwe uitgave van de twee Advance Wars games, die jaren terug op de Game Boy Advance uitkwamen. Nu zijn de titels geoptimaliseerd voor de Nintendo Switch en dat is voor liefhebbers van die games natuurlijk goed nieuws.

Voor de spelers van weleer is het natuurlijk een nostalgische trip straks en om daar nog een schepje bovenop te doen, blijft men trouw aan de box-art van het origineel. Vanzelfsprekend is het hoesje nu anders dan het doosje van toen, gezien het ook twee aparte platformen zijn, maar de inspiratie is overduidelijk te zien.

Hieronder de Switch versie en de Game Boy Advance versie.