Eind deze maand verschijnt Riders Republic en Ubisoft lanceert morgen een korte trial van de game op pc. Iedereen die de game beter wil leren kennen, kan vanaf morgen via Ubisoft Connect op pc Riders Republic spelen. De trial is nu al beschikbaar om te pre-loaden, dus als je interesse hebt is het verstandig om de game alvast binnen te halen.

De trial gaat morgenochtend om 09.00 uur live en is 24 uur beschikbaar. Dus woensdagochtend om 09.00 uur zullen de servers weer sluiten en kan je niet langer met Riders Republic aan de gang. Overigens is deze trial enkel voor pc-gebruikers, dit werkt dus niet op de consoles waarvoor de game uitkomt. Of er later een trial volgt op de PlayStation en Xbox is nog niet bekend.

Beschikbaar in de trial zijn alle vijf de carrières en spelers kunnen deelnemen aan drie massale races, waar 50 spelers aan meedoen. Verder is de Versus modus beschikbaar, alsook de Tricks Battle. Tot slot zal de Free for All modus beschikbaar zijn. Met andere woorden: je krijgt als speler een vrij significant deel van de game tot je beschikking.

Meer weten over Riders Republic? Check dan hier onze hands-on preview.