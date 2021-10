Het succes van Final Fantasy XIV houdt maar niet op. Waar de Final Fantasy MMO een aantal maanden geleden al 22 miljoen geregistreerde accounts bereikte, staat de teller nu al op meer dan 24 miljoen accounts. Deze initieel gefaalde game kent sinds zijn wedergeboorte in 2013 geen stoppen meer. Met elke uitbreiding overtreft het spel zich maar weer, zoals ook te lezen valt in onze review van Shadowbringers.

Square Enix laat ook weten dat Final Fantasy XIV sinds kort de meest winstgevende Final Fantasy game ooit is in de gehele franchise. Het is niet heel raar dat een spel dat al zo lang actief is en zo veel actieve gebruikers heeft ook financieel succes kent, maar toch is het een grandioze prestatie gezien het gezelschap waarin Final Fantasy XIV zich bevindt.

Final Fantasy XIV krijgt aan het einde van dit jaar een nieuwe uitbreiding die de huidige saga zal afronden, genaamd Final Fantasy XIV: Endwalker. Dit betekent echter niet dat dit de laatste uitbreiding zal zijn, zo heeft director Naoki Yoshida al verzekerd dat er meer voor FFXIV in het verschiet ligt.

Samen met het nieuws van de grote successen van Final Fantasy XIV, zijn er ook nieuwe gameplaybeelden uitgebracht van de Endwalker uitbreiding. Hierin kan je de nieuwe mannelijke variant van het Viera ras zien alsmede de nieuwe mêlee DPS Reaper class.