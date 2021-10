System Shock is een klassieker, maar ligt ondertussen al relatief lang in de koelkast. Een remake van het origineel is al een hele tijd in ontwikkeling, maar een precieze releasedatum blijft vooralsnog uitblinken door zijn afwezigheid. De IP wordt binnenkort echter ook op een andere manier ontdooid, namelijk in de vorm van een live-action tv-reeks.

Ontwikkelaar Nightdive Studios – de huidige eigenaars van de System Shock licentie – en het toekomstige streaming platform Binge.com heben de handen in elkaar geslagen voor dit project. Binge, dat ook al sleutelt aan een live-action adaptatie van Ubisofts Driver franchise, heeft er alvast een heel goed oog in, zoals blijkt uit onderstaand citaat.

“I’ve always believed that a live-action adaptation of System Shock would be the perfect medium to retell the harrowing story of Citadel station and its rogue AI that subjects the crew to unimaginable horror. We’re very excited to see the talented team at Binge bring System Shock to life in horrifyingly real and new ways.”