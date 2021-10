Het duurt nog een paar weken, maar Sledgehammer Games en Activision zijn er heel vroeg bij: de launch trailer van Call of Duty: Vanguard is hier. Het betreft een erg korte trailer die in een vogelvlucht de verschillende modi laat zien.

Met een singleplayer, multiplayer en Zombies modus zal Call of Duty: Vanguard een volwaardig nieuw deel zijn en de recente beta gaf een positieve indruk van de gameplay. Of het totaalpakket ook goed zal bevallen zullen we op 5 november ontdekken, wanneer de game uitkomt.