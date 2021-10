Tijdens de gamescom kondigde Microsoft aan dat ze nog veel plannen voor Microsoft Flight Simulator hebben en dat bestaat zoal uit nieuwe content in de vorm van vliegtuigen, alsook heuse uitbreidingen. Een van deze uitbreidingen zijn de ‘Reno Air Races’. De releasedatum van deze uitbreiding is nu bekendgemaakt en tevens is er een Game of the Year-editie van de vliegsim aangekondigd.

Op 18 november verschijnen zowel het Reno Air Races: Expansion Pack als de Reno Air Races: Full Collection tegen een kostenplaatje in de marketplace van de game. Het eerste pakket zal rond de € 20,- kosten en daarmee krijg je vier vliegtuigen en natuurlijk de luchtraces. De vier vliegtuigen zijn als volgt: T-6 Texan, P-51 Mustang, Aero L-39 Albatros en Aviat Pitts Special S1S.

De volledige collectie kost rond de € 60,- en bevat maar liefst 40 verschillende vliegtuigen. Wel betreft het vaak hetzelfde model, maar dan met een ander uiterlijk. Zo bevat dit pakket 10 P-51 Mustangs, 10 T-6 Texans, 10 Aero L-39 Albatros’ en 10 Aviat Pitts Special S1S.

Hieronder een trailer die het nodige van deze uitbreiding laat zien. Daaronder een andere trailer die zich op de Game of the Year editie van Microsoft Flight Simulator richt. Deze uitgave verschijnt eveneens op 18 november en bevat een aantal nieuwe vliegtuigen en luchthavens. Deze editie zit bij Xbox Game Pass inbegrepen en meer specifieke details kan je hier vinden.