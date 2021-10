Binnenkort stuurt Call of Duty ons terug naar de strijdtonelen van Wereldoorlog II. Vooraleer wij echter voet mogen zetten op deze slagvelden, stuurt Activision twee oorlogsfotograven naar het virtuele verleden. Alex Potter en Sebastiano Tomada Piccolomini zijn het gewend om oorlog op beeld vast te leggen… en mogen nu beoordelen of de nieuwe Call of Duty authentiek genoeg is.

De video toont hoe ze dat precies voor elkaar gekregen hebben. Uiteraard zijn beide heren uitermate onder de indruk van Call of Duty: Vanguard – anders zou het filmpje als promo zijn doel flink voorbijschieten. Toch kunnen we niet anders dan hoopvol zijn. Want een goede Wereldoorlog II shooter… daarvoor moeten we zelf toch al bijna in een teletijdmachine kruipen. Enjoy!