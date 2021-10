In 2017 werd bekend dat Payday 3 in ontwikkeling is. Sindsdien is het bijzonder stil rondom de shooter, die ook al met uitstel te maken heeft gekregen. Begin dit jaar werd duidelijk dat het spel nu gepland staat voor een release in 2023.

We moeten dus nog een flinke tijd wachten, maar na een nieuwe periode van stilte heeft ontwikkelaar Starbreeze Studios nu wel eindelijk weer eens iets laten horen. Tijdens een speciale livestream werd het tienjarig jubileum van Payday: The Heist – het eerste deel uit de reeks – gevierd en tijdens deze stream onthulde Starbreeze ook wat nieuwe details van Payday 3.

Zo werd onder meer bekendgemaakt dat Payday 3 zich afspeelt in New York. De spelwereld wordt door Starbreeze omschreven als een “levendige, enorme representatie van de stad”. De ontwikkelaar wist verder nog te melden dat de vier originele personages uit Payday (Dallas, Hoxton, Chains en Wolf) terugkeren in Payday 3. Het derde deel speelt zich enkele jaren na Payday 2 af en de gang was eigenlijk klaar met hun criminele leven.

De wereld van Payday is echter veranderd, zo legde Starbreeze uit. Digitalisering speelt een steeds grotere rol, net als softwaregiganten, crypto currencies, massasurveillance en het Dark Web. Deze veranderde wereld forceert de vier personages om hun criminele activiteiten weer op te pakken.

Hoewel Starbreeze tijdens de livestream nog geen gameplay liet zien, is er wel wat artwork van Payday 3 getoond. Die afbeeldingen kun je hieronder bekijken en tevens is de livestream hieronder terug te zien.