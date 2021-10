Nog één nachtje slapen en dan kan iedereen aan de slag met Age of Empires IV. Als het aan ons ligt mag je daar alvast zin in hebben, want deze vorst in het RTS-genre heeft een mooie comeback in petto. De aanstaande release moet natuurlijk gevierd worden en dat had gekund met wat mooie gameplaybeelden, maar Microsoft pakt in dit geval wat grootser uit.

In de launch trailer zien we een commandant alles uit de kast trekken om diverse aanvallen af te weren, maar ook om haar volk te voorzien van het broodnodige. Check de trailer hieronder om alvast helemaal in de stemming te komen. Age of Empires IV is vanaf morgen te spelen op Steam en via de Microsoft Store, ook via Xbox Game Pass.