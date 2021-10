Back 4 Blood heeft iets te vieren. Ontwikkelaar Turtle Rock heeft namelijk op het officiële Back 4 Blood Twitter-account aangekondigd dat het spel sinds de release al meer dan zes miljoen spelers heeft mogen verwelkomen in de nieuwe coöp zombie shooter.

Zes miljoen spelers binnen twee weken tijd is een geweldige prestatie, waarin het aandeel van de beschikbaarheid op Xbox Game Pass vermoedelijk niet te verwaarlozen is. Daarbij moeten we ook niet vergeten dat het een spirituele opvolger is van Left 4 Dead, een van, zo niet dé meest populaire zombie shooter ooit. Chapeau dus aan het team achter Back 4 Blood voor dit resultaat.

Mocht je Back 4 Blood nog niet gespeeld hebben of niet weten of het iets voor jou zou zijn, dan kan ik je ten zeerste aanraden om onze Back 4 Blood review te lezen, waarin Kim duidelijk haar mening geeft over de sterke en zwakke punten van de game. Zo weet jij waar je op moet letten voordat je een beslissing neemt om het spel wel of niet aan te schaffen.