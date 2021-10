Met nog een week te gaan totdat Call of Duty: Vanguard uitkomt, heeft Activision het een en ander aan nieuwe details gedeeld. Zo mogen spelers na de release van de game in november nog Shipment als nieuwe multiplayer map verwachten en tevens gaat het ‘Last Days of Verdansk’ evenement van start in Warzone.

Op 2 december zal het nieuwe seizoen beginnen en tijdens dit seizoen verschijnen er nieuwe maps, modi, wapens en gear voor de multiplayer van Call of Duty: Vanguard. Tevens mag op die dag de map Caldera verwacht worden, wat een gloednieuwe map voor Warzone is. Deze zal Verdansk vervangen, waarmee er een einde aan het tijdperk komt.

Rebirth Island blijft echter behouden en spelers mogen nieuwe voertuigen voor de Battle Royale shooter verwachten. Zo zullen vliegtuigen geïntroduceerd worden in Warzone en die kan je vanaf de grond weer aanpakken met AA guns. Activision laat daarnaast weten dat alle gekochte en vrijgespeelde content tot dusver overdraagbaar is naar Caldera.

Er zit echter nog een nuance aan de genoemde datum van 2 december. Vanaf die dag is de map beschikbaar voor kopers van Call of Duty: Vanguard. Spelers van de free-to-play versie zullen 24 uur moeten wachten. Hieronder wat screenshots van Caldera.