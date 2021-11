Een tijdje geleden kregen we het spijtige nieuws te verwerken dat Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp niet in december zal verschijnen, maar in de plaats uitgesteld wordt. Een nieuwe releasedatum is momenteel nog niet officieel meegedeeld, maar een recente update aan de gamepagina in de UK geeft ons nu echter wel meer info.

De onderstaande afbeelding van de gamepagina toont ons immers dat de game wel eens op 8 april 2022 zou kunnen uitkomen.

Oh! Nintendo UK updated their pre-order for this now

Advance Wars is up for 8th April now

No official tweet or anything about the delay in Europe yet though pic.twitter.com/Zb6R0Vp5fu

— Dreadtober Ghost Game (@wiill64) October 29, 2021