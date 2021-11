Call of Duty: Vanguard verschijnt eind deze week en naar goede gewoonte komt de PlayStation versie met een paar extra voordelen. Sony en Activision hebben immers een samenwerking en dat betekent voor Call of Duty: Vanguard het onderstaande:

Twee extra loadout slots voor de multiplayer

Vijf Tier skips met de Battle Pass bundel

Maandelijkse dubbel XP evenementen

25% extra wapen XP wanneer er in party’s op de PlayStation gespeeld wordt

Dat is niet alles, want Activision zal PlayStation Plus abonnees blijven voorzien van extra content. Zo mogen we ook na de release van deze game per seizoen een gratis Warzone bundel verwachten met daarin een nieuwe Operator skin, wapen blueprint en meer.

Dit keer krijgt de nieuwe Call of Duty dus geen exclusieve modus, zoals we in het verleden vaker hebben gezien. Het beperkt zich tot wat kleine extra’s die op zich wel van pas kunnen komen.

Call of Duty: Vanguard ligt vanaf aanstaande vrijdag in de winkels.