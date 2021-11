De SSD van de PlayStation 5 is niet heel erg groot, dus is het fijn om te weten wat de bestandsgrootte is van een game die je wilt aanschaffen. Ben je van plan om Sherlock Holmes: Chapter One te kopen, dan neemt deze niet erg veel ruimte in beslag.

PlayStation Game Size is er altijd vroeg bij als het gaat om bestandsgroottes van aankomende games en dat is met Sherlock Holmes: Chapter One wederom het geval. Deze titel is 25,431GB groot, wat dus meevalt.

De game is vanaf 16 november verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.