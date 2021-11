Er zijn al wat technische details bekendgemaakt over de console-versie van Call of Duty: Vanguard, maar er werd nog niet gerept over de eisen voor pc-gamers. Nu heeft Beenox laten weten waar de specs van je pc aan moeten voldoen om de game te kunnen spelen.

Om aan de minimale eisen te voldoen voor Call of Duty: Vanguard, zal je niet over al te zware hardware hoeven te beschikken. Wil je echter op ‘Ultra 4K’ spelen en genieten van alle toeters en bellen, dan moet je in ieder geval een NVIDIA GeForce RTX 3080 of AMD Radeon RX 6800 XT hebben.

De volledige lijst met eisen is als volgt:

Operating System: Minimum: Windows 10 64-bit (latest update)

Recommended/Competitive/Ultra 4K: Windows 10 64-bit (latest update) or Windows 11 64-bit (latest update) CPU:

Minimum: Intel Core i3-4340 or AMD FX-6300 Recommended: Intel Core i5-2500K or AMD Ryzen 5 1600X

Competitive: Intel Core i7-8700K or AMD Ryzen 7 1800X

Ultra 4K: Intel Core i9-9900K or AMD Ryzen 9 3900X RAM: Minimum: 8 GB

Recommended: 12 GB

Competitive/Ultra 4K: 16 GB Storage Space: Minimum: 36 GB at launch (Multiplayer and Zombies only)

Recommended/Competitive/Ultra 4K: 61 GB at launch Hi-Rez Assets Cache: Minimum/Recommended/Competitive: Up to 32 GB

Ultra 4K: Up to 64 GB

Hi-Rez Assets Cache is optional disk space that can be used to stream high resolution assets. That option can be turned off in the game’s settings. Video Card: Minimum: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon RX 470

Recommended: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580

Competitive: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti or AMD Radeon RX 5700XT

Ultra 4K: NVIDIA GeForce RTX 3080 or AMD Radeon RX 6800 XT Video Memory: Minimum: 2 GB

Recommended: 4 GB

Competitive: 8 GB

Ultra 4K: 10 GB Recommended Drivers of NVIDIA/AMD: NVIDIA: 472.12

AMD: 21.9.1

Er is ook nog een nieuwe trailer vrijgegeven van Call of Duty: Vanguard en deze laat zien wat voor mooie beelden je kunt verwachten van de pc-versie op Ultra 4K.