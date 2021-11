Fans van het DC universum die ook graag games spelen, kregen in maart van dit jaar slecht nieuws te verwerken. Gotham Knights zou in 2021 verschijnen, maar werd uitgesteld naar 2022. Het ziet er naar uit dat we nu weten in welk deel van het jaar de game moet uitkomen.

Jin Park is aangetrokken om de ‘art direction’ van Gotham Knights te verzorgen en hij heeft wat concept-art op zijn eigen website gedeeld van deze aankomende DC game. Op één daarvan was een ‘release window’ van het spel te zien, namelijk lente 2022.

Deze pagina werd snel verwijderd, maar The Game Post heeft op tijd nog een screenshot kunnen maken. Het kan zijn dat de aangegeven periode niet meer dan een placeholder was, maar waarom is de pagina nu dan niet meer beschikbaar? Het lijkt er dus heel erg op dat Gotham Knights inderdaad aankomende lente te spelen zal zijn.