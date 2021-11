Call of Duty is niet vies van een cross-over hier en daar, zo hebben we bekende filmsterren al de revue zien passeren. Daarnaast zijn ook iconische filmpersonages als skins beschikbaar in bijvoorbeeld Call of Duty: Warzone. Met Call of Duty: Vanguard zal dat voortgezet gaan worden en de eerste cross-over is mogelijk al bekend.

Uit een datamine blijkt namelijk dat er misschien iets staat te gebeuren omtrent de populaire anime Attack on Titan. Op Twitter wordt door dataminers gemeld dat ze een referentie als “aot_titan” hebben gevonden, wat mogelijk een skin kan zijn. Tevens is er een referentie naar een zwaard in de data gevonden, wat eveneens met Attack on Titan te maken zou kunnen hebben.

Veel weten we er verder niet van en ook de samenwerking lijkt niet heel erg voor de hand te liggen, maar wie weet is men wat creatiefs van plan. Bij nieuws lees je het hier.