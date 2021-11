Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition lanceert pas op 11 november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Het blijkt dat sommige spelers al toegang tot de games hebben en daardoor zien we steeds meer beelden op zowel YouTube als Reddit verschijnen. Vooralsnog zijn deze niet verwijderd, dus wees er snel bij als je geen geduld meer hebt.

Mocht je niet helemaal bij zijn: GTA: The Trilogy – The Definitive Edition is niet alleen een bundel van drie games, ze hebben ook allemaal een visuele upgrade gekregen. Uiteraard zijn het vrij oude titels, dus wellicht vallen de verbeteringen niet op. Daar is een mouw op aan te passen als je deze vergelijkingsvideo bekijkt. Indien je de Nintendo Switch-versie gaat halen, dan moet je Vice City apart downloaden.