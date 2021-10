Rockstar kondigde onlangs Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition aan voor verschillende platformen. De trailer die daarmee gepaard ging, liet ons de visuele verbeteringen zien en hoewel het er zeer scherp uitziet, blijft de originele stijl intact en dat zorgt voor een mooi resultaat.

Althans, de meningen zijn daar nogal over verdeeld en als je er juist negatief in staat, dan kan de onderstaande video je wellicht overtuigen. De video neemt namelijk de originele beelden en vergelijkt die met de footage uit de trailer om zo de visuele verschillen tot in detail te duiden.