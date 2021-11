Het is nu ondertussen een jaar geleden dat Ubisofts kijk op de invasie van Groot-Brittannië door de Vikings verscheen op pc en consoles. Om deze eerste verjaardag van Assassin’s Creed: Valhalla te vieren, heeft Ubisoft enkele interessante collectieve spelersstatistieken vrijgegeven.

Na 1 jaar hebben alle spelers tezamen 28.655.028.898 vijanden gedood, waarvan er 2.909.779.176 zijn vermoord zonder dat de vijand überhaupt doorhad welk lot hun te wachten stond. Daartegenover staan de 524.892.993 keer dat de spelers zelf hun laatste adem hebben uitgeblazen. Hierbij kwam dit in 77% van de gevallen door een gevecht, terwijl 8% te ver naar beneden is gekukeld. 6% is zelfs levend verbrand.

De Varin’s Axe (een van de eerdere wapens in het spel) is het meest gebruikte wapen, gevolgd door de Hunnish Bow, de Housecarl’s Axe en de Blacksmith’s Hammer. De meest gebruikte vaardigheid is dan weer de ‘Duik van de Valkyries’. Spelers hebben in het totaal ook 290 miljoen keer een raid gedaan en hebben meer dan 50 miljoen fotootjes genomen.

Tot slot hebben we ook nog wat statistieken met betrekking tot de in-game spellen. Zo is Orlog (het dobbelspel) 75,4 miljoen keer gespeeld, waarbij de spelers in 51% van de gevallen wisten te winnen. Bij de flyting matches wonnen spelers in 71% van de gevallen en er werden in totaal 87 miljoen van deze wedstrijden gespeeld. En er zijn natuurlijk ook nog de drankspellen, die 80 miljoen keer gespeeld zijn en waarin er in 52% van de gevallen gewonnen werd.

Lijkt dit alles jou nu heel boeiend, maar ben je nog niet zeker of je je zuur verdiende knaken eraan wilt uitgeven? Lees dan zeker hier even onze review.