Op 20 januari 2022 zal Rainbow Six Extraction uitkomen en dit voor een nette mid-price van € 49,99 op consoles en zelfs € 39,99 op pc. De release van de game is echter het startpunt, want zoals je van Ubisoft gewend bent zal de titel op lange termijn uitvoerige ondersteuning krijgen.

Dat benadrukt de ontwikkelaar en uitgever middels een nieuwe trailer, die zich richt op wat spelers na de release van de game mogen verwachten. Deze trailer geeft daar een duidelijk overzicht van en gunt ons tevens een blik op de endgame content van deze coöperatieve shooter.

Verder komt de game met een zogeheten Buddy Pass en meer daarover kun je in dit artikel terugvinden.