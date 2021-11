Het ziet er naar uit dat The Elder Scrolls VI – net als Bethesda’s volgende game: Starfield – niet naar de PlayStation 5 zal komen. Phil Spencer sprak uitgebreid met GQ Magazine over het 20-jarig bestaan van Xbox, de ZeniMax acquisitie, Game Pass en The Elder Scrolls VI.

In het interview zegt Spencer dat hij The Elder Scrolls VI niet op andere platforms ziet verschijnen. De Xbox topman vertelt dat het niet gaat om het ‘straffen’ van dergelijke andere platforms, maar dat het doel is om met het zesde deel ‘the full package’ af te leveren: een term die volgens Spencer bij zowel The Elder Scrolls als bij Xbox past.

‘It’s not about punishing any other platform, like I fundamentally believe all of the platforms can continue to grow. But in order to be on Xbox, I want us to be able to bring the full complete package of what we have. And that would be true when I think about Elder Scrolls VI. That would be true when I think about any of our franchises.’