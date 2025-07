The Elder Scrolls VI heeft intern mogelijk een nieuwe mijlpaal bereikt

We zijn al een lange tijd op de hoogte dat Bethesda bezig is met The Elder Scrolls VI. Wanneer het spel zal verschijnen is nog steeds niet bekend, maar het ziet er echter naar uit dat de ontwikkeling van de actie-RPG een nieuwe mijlpaal heeft bereikt.

Industrie insider Jez Cordon heeft in de Xbox Two-podcast gezegd dat het erg moeilijk is om aan bronnen binnen Bethesda te komen. Wat hij wel te weten is gekomen is dat The Elder Scrolls VI op het moment ‘quite playable’ is.

Dit zou betekenen dat het ontwikkelen van de game vrij stabiel verloopt. In augustus 2023 bevond de RPG zich nog in een vroege fase van ontwikkeling. Dat het spel nu aardig speelbaar is, is een ogenschijnlijk degelijke vooruitgang, aangezien het om een grote openwereldtitel gaat.